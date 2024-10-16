Все хоккеисты «Коламбуса» вышли на раскатку перед матчем с «Флоридой» в свитерах в память о Джонни Годро

Все хоккеисты «Коламбуса» вышли на раскатку перед первым домашним матчем сезона-2024/25 против «Флориды» в свитерах в память о бывшем форварде «Блю Джекетс» Джонни Годро.

Игроки «Пантерз» также приняли участие в акции.

29 августа Джонни Годро погиб в возрасте 31 года вместе со своим младшим братом Мэттью во время велосипедной прогулки. Их сбил насмерть пьяный водитель.

Джонни Годро выступал за «Коламбус» с 2022 года, его контракт с клубом действовал до конца сезона-2028/29.

Помимо «Коламбуса», Годро выступал в НХЛ за «Калгари». Форвард набрал 743 (243+500) очка в 763 матчах в лиге.