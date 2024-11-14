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Сегодня, 14:14

Фетисов — о 500 голах Малкина в НХЛ: «Один из самых выдающихся хоккеистов современности»

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» вручение форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину золотой клюшки в честь 500 голов в НХЛ.

«Евгений Малкин — один из самых выдающихся хоккеистов современности. Он играет на партнеров. Тактически чувствует игру, очень разносторонний хоккеист. 500 голов в НХЛ — это гроссмейстерский результат. Хочется, чтобы он играл сколько хочет. Такие игроки украшают хоккей. Поздравляю Евгения, он молодец!» — сказал Фетисов «СЭ».

&laquo;Питтсбург&raquo; поздравил Евгения Малкина (слева) с&nbsp;500-й шайбой в&nbsp;НХЛ. «Питтсбург» поздравил Малкина с 500-й шайбой в НХЛ. Клуб привез семью хоккеиста из России и вручил золотую клюшку

17 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5) Малкин забил свой 500-й гол в североамериканской лиге. На данный момент у него 503 заброшенные шайбы и 811 голевых передач в 1163 играх.

Дарик Агаларов

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Вячеслав Фетисов

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