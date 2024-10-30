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Сегодня, 15:32

Фетисов: «Овечкин — красавчик! Я главный его болельщик»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» две шайбы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, заброшенные в ворота «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Овечкин — красавчик! Слежу за его погоней, я главный болельщик. Мы все ждем, что этот рекорд Гретцки падет. Уверен, что рекорд Овечкина будет сложно побить. А мы будем гордиться этим результатом», — сказал Фетисов «СЭ».

Овечкин достиг отметки в 857 голов за карьеру в НХЛ и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 37 шайб. В текущем сезоне на счету нападающего 7 (4+3) очков в 8 матчах.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Вячеслав Фетисов
Уэйн Гретцки

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