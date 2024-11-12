Фетисов — о включении Дацюка в Зал славы НХЛ: «Туда по блату не попасть»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» введение Павла Дацюка в Зал хоккейной славы НХЛ.

«Для Павла важно попасть в этот бастион. Туда по блату попасть невозможно, нужно, чтобы уважаемые люди отдали за тебя свой голос. Паша — большой молодец, я его поздравляю, на самом деле очередной заслуженный успех. Он один из самых выдающихся хоккеистов современности, очень самобытный, с фантастическим пониманием игры и виртуозной техникой. Можно просто порадоваться за советскую школу хоккея, что дала возможность воспитать такого парня», — сказал Фетисов «СЭ».

Дацюк стал 10-м представителем СССР и России в Зале хоккейной славы — после Владислава Третьяка, Вячеслава Фетисова, Валерия Харламова, Игоря Ларионова, Павла Буре, Сергея Федорова, Сергея Макарова, Александра Якушева и Сергея Зубова.

Россиянин выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли. Всего в НХЛ форвард провел 953 матча в регулярных чемпионатах и набрал 918 (314+604) очков.

Александр Абустин