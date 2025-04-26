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Сегодня, 00:20

Фетисов: «Достижение Александра Овечкина простоит сто лет»

Фетисов не верит, что Мэттьюс может побить рекорд Овечкина
Евгений Козинов
Корреспондент
Вячеслав Фетисов.
Фото Global Look Press
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов уверен, что нападающему «Торонто» Остону Мэттьюсу не удастся побить снайперский рекорд Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Мэттьюс побьет рекорд Овечкина? Ну, его внук или правнук разве что. Достижение Александра простоит сто лет. А Мэттьюсу привет!», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Фетисова.

39-летний россиянин за карьеру забил 897 голов регулярных чемпионатах НХЛ, сыграв 1491 матч. В этом сезоне он побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы.

27-летний Мэттьюс забросил 401 шайбу в 629 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Александр Овечкин
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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