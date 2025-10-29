Видео
29 октября, 16:50

Фетисов: «Овечкин — физически здоровый парень, как настоящий русский богатырь»

Анастасия Пилипенко

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал участие российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в массовой драке во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (0:1).

Защитник &laquo;Далласа&raquo; Алекс Петрович и&nbsp;нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин.Без великого снайпера у «Вашингтона» некому забивать? Овечкин снова отложил 900-й гол

«Хоккей такая игра, что стычки и драки в ней бывают. Саша — физически здоровый парень, как настоящий русский богатырь. Потому для него участие в них — это ни о чем. Естественно, что в таких ситуациях нужно и за своих товарищей заступаться, и за команду. И он бы не был Овечкиным, если бы уходил от этого», — цитирует Фетисова «РИА Новости».

«Вашингтон» (12 очков) идет на 6-й строчке в Восточной конференции.

Источник: РИА Новости
1

  • Petr Bitkin

    Эх, вы. Не уберегли СССР. Проклянуть вас, чтоле :) Сказал бы, но не стоит сие всех написанных слов, разве что матом :)

    30.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Овечкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    ХК Даллас Старз
    Вячеслав Фетисов
