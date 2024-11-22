Фетисов пожелал Овечкину скорейшего выздоровления: «Саша, ждем возвращения!»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии «СЭ» поддержал нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, получившего травму.

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости.

«Давайте пожелаем ему выздороветь как можно быстрее. Самая хорошая новость, что в этом месте у него больше ничего не сломается, так что восстанавливайся, Саша, ждем возвращения!» — сказал Фетисов «СЭ».

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Абустин