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Сегодня, 12:04

Фетисов — о противостоянии «Флориды» и «Эдмонтона»: «Тот самый урок, что расслабляться нельзя, даже ведя 3-0»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о финальной серии Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Флоридой» (3-3).

«Хотел бы, чтобы наши ребята стали обладателями Кубка Стэнли. Нашему вратарю уже пора было стать MVP всего сезона. Но что-то непонятное происходит. Тот самый урок, что расслабляться нельзя, даже ведя 3-0. Кажется, что все у тебя уже в руках, а это спорт. Это хоккей! Это НХЛ, где люди бьются до конца за каждый шанс. Но тем интереснее будет седьмая игра», — сказал Фетисов «СЭ».

Счет в серии 3-3. Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.

Хоккеисты &laquo;Эдмонтона&raquo; после победы над &laquo;Флоридой&raquo; в&nbsp;шестом матче финала Кубка Стэнли. В чем хорош «Эдмонтон» и без очков Макдэвида? Почему развалилась «Флорида»? Итоги шестого матча финала плей-офф НХЛ

Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Вячеслав Фетисов
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