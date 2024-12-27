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Сегодня, 12:45

Фетисов согласен с признанием Бобровского спортсменом России-2024 по версии «СЭ»: «Он достойный герой для наших мальчишек»

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о признании вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского спортсменом 2024 года в России.

«Как человек — вообще достойный. Наверное, такой пример воспитательный был, когда он на парад победы в кубке Стэнли вышел обернутый в наш триколор. Он достойный герой для наших мальчишек сегодня. Полностью поддерживаю это решение и поздравляю Сергея, я его фанат, удачи ему», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее 100 журналистов, колумнистов и экспертов «СЭ» определили лучшего спортсмена России-2024. Им впервые стал хоккеист, вратарь клуба «Флорида» Сергей Бобровский. В 2024 году голкипер добавил в число своих достижений главную награду — Кубок Стэнли.

Александр Абустин

Сергей Бобровский
Вячеслав Фетисов
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