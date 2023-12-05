Фетисов — о сезоне Панарина в НХЛ: «Пришло время Артемия. Он очень талантливый парень»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру российского хоккеиста Артемия Панарина за «Рейнджерс» в этом сезоне НХЛ.

«Пришло время Артемия. Слишком много кредитов было выдано ему. Надеюсь, что сезон у него сложится так, как он этого сам захочет. Он очень талантливый парень, будем следить за ним и болеть за него», — сказал Фетисов «СЭ».

В текущем сезоне россиянин набрал 35 (15+20) очков в 23 матчах.

«Рейнджерс» с 37 очками делят с «Бостон Брюинз» первое место в турнирной таблице Восточной конференции.