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НХЛ

Сегодня, 17:10

Фетисов — о сезоне Панарина в НХЛ: «Пришло время Артемия. Он очень талантливый парень»

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру российского хоккеиста Артемия Панарина за «Рейнджерс» в этом сезоне НХЛ.

«Пришло время Артемия. Слишком много кредитов было выдано ему. Надеюсь, что сезон у него сложится так, как он этого сам захочет. Он очень талантливый парень, будем следить за ним и болеть за него», — сказал Фетисов «СЭ».

В текущем сезоне россиянин набрал 35 (15+20) очков в 23 матчах.

«Рейнджерс» с 37 очками делят с «Бостон Брюинз» первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Вячеслав Фетисов
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