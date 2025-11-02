Фетисов оценил результативность Овечкина в текущем сезоне: «Не переживайте, он поймает чувство голеадора»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне.

«Саша настолько опытный человек, он понимает, что ему надо. Сезон только начался, поймает чувство голеадора, и все будет нормально. Не переживайте», — сказал Фетисов «СЭ».



Овечкин второй раз в карьере забросил не более двух шайб в первых 12 матчах НХЛ. Впервые это случилось в сезоне-2023/24, когда он набрал 8 (2+6) очков в 12 играх.



«Вашингтон» набрал 13 очков в 12 матчах и идет на 10-м месте в таблице Восточной конференции НХЛ.