Фетисов оценил результативность Овечкина в текущем сезоне: «Не переживайте, он поймает чувство голеадора»

2 ноября, 15:15
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне.
«Саша настолько опытный человек, он понимает, что ему надо. Сезон только начался, поймает чувство голеадора, и все будет нормально. Не переживайте», — сказал Фетисов «СЭ».
Овечкин второй раз в карьере забросил не более двух шайб в первых 12 матчах НХЛ. Впервые это случилось в сезоне-2023/24, когда он набрал 8 (2+6) очков в 12 играх.
«Вашингтон» набрал 13 очков в 12 матчах и идет на 10-м месте в таблице Восточной конференции НХЛ.
У Славы кукушка слетела,призывает не показывать ЧМ!???? Пусть сам смотрит каждый вечер новости и заседания ГД. Овечкин не волнует.
02.11.2025