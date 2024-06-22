Фетисов — о словах Конюхова: «Федор не совсем разобрался, наверное. Овечкин — настоящий посол нашей страны!»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» слова путешественника Федора Конюхова о неуважении к Александру Овечкину.

«Федор — мой товарищ старший, Саша — мой младший друг. Не знаю, что вдруг произошло у него. Не совсем разобрался, наверное, Федор в том, что происходит. Саша сейчас настоящий посол нашей страны! Аватарки у него с президентом Путиным. Он в самом, так скажем, логове сейчас играет, как русский, советский хоккеист. Такое высказывание для меня — большой сюрприз. Федор очень взвешенный человек, грамотный, умный. Он много повидал. Лично я верю, что Саша побьет рекорд Гретцки и впишется в историю мирового спорта. Поговорить с Конюховым при встрече? Он уважаемый человек. Не знаю, по какой причине он в эту тему вошел. Никогда не слышал от него комментариев на эту тему...может быть, что-то произошло. Обязательно эту тему обсудим при встрече», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее Конюхов раскритиковал Овечкина за выступление в Америке и заявил, что не подал бы ему руки.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 38-летний нападающий провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.