Фетисов: «Приятно осознавать, что Гретцки поддерживает Овечкина. Это и есть спортивный принцип»

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Ранее Овечкин рассказал, что канадский экс-хоккеист Уэйн Гретцки поддерживает его стремление побить рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ.

«Порадовался за Сашу, когда он забросил первую шайбу в сезоне. Он молодец! Все радуются за него. Его поддерживает даже Гретцки? Это и есть тот самый спортивный принцип, который культивируется в НХЛ. Приятно это осознавать», — сказал Фетисов «СЭ».

Овечкин 20 октября отметился заброшенной шайбой в матче против «Нью-Джерси» (6:5 ОТ). Теперь у 39-летнего россиянина 854 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.