Фетисов: «Капризов сделал выводы из прошлого сезона. Его талант не подлежит сомнению»

Сегодня, 17:05
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что талант нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова не подлежит сомнению.
«Можно только порадоваться за Кирилла и его команду. Соревновательный принцип в НХЛ способствует развитию бизнеса и позволяет при правильном подходе претендовать на самые высокие места. Прошлый сезон, как понимаю, сложился для «Миннесоты» не лучшим образом. В этот раз была проведена правильная селекция, это принесло плоды. Что касается Кирилла, то его талант изначально не подлежал сомнению. Он тоже сделал правильные выводы из прошлого сезона и теперь может замахнуться на большие достижения», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».
Капризов лидирует в гонке бомбардиров в НХЛ с 39 (16+23) очками в 24 матчах НХЛ.