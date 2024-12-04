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Сегодня, 17:05

Фетисов: «Капризов сделал выводы из прошлого сезона. Его талант не подлежит сомнению»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что талант нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова не подлежит сомнению.

«Можно только порадоваться за Кирилла и его команду. Соревновательный принцип в НХЛ способствует развитию бизнеса и позволяет при правильном подходе претендовать на самые высокие места. Прошлый сезон, как понимаю, сложился для «Миннесоты» не лучшим образом. В этот раз была проведена правильная селекция, это принесло плоды. Что касается Кирилла, то его талант изначально не подлежал сомнению. Он тоже сделал правильные выводы из прошлого сезона и теперь может замахнуться на большие достижения», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Капризов лидирует в гонке бомбардиров в НХЛ с 39 (16+23) очками в 24 матчах НХЛ.

Источник: ВсеПроСпорт
Кирилл Капризов
НХЛ
Вячеслав Фетисов
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