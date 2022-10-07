Ягр отреагировал на участие российских хоккеистов НХЛ в матчах в Чехии

Легендарный чешский форвард Яромир Ягр поделился мнением об участии российских игроков команд НХЛ в матчах в Европы.

«Команды НХЛ уже здесь в Праге. Не знаю, какие будут составы на матч. Слышал что-то о словах Гашека, но не знаю...» — приводит слова Ягра чешское издание iSport.cz.

Ранее Ярослав Гашек выступал против участия российских хоккеистов в матчах в Чехии, однако в НХЛ не согласились с этим.

26 сентября стало известно, что российские игроки лиги смогут принять участие в выставочных матчах, которые пройдут в Чехии.

7 и 8 октября в Праге состоятся два выставочных матча НХЛ между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом».