Ягр поаплодировал Овечкину после повторения рекорда Гретцки

Олимпийский чемпион чех Яромир Ягр в социальных сетях отреагировал на достижение российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который повторил снайперский рекорд НХЛ канадца Уэйна Гретцки.

5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 играх. Он сравнялся с Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Что за сцена!» — написал Ягр, выложив видео 894-го гола Овечкина и добавив эмодзи с аплодисментами.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет на выезде против «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

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