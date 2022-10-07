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Сегодня, 13:10

Ягр считает, что Овечкин обгонит Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото AFP

Легендарный чешский форвард Яромир Ягр поделился мнением о том, сможет ли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Я думаю, что Овечкин, если он собирается приблизиться к рекорду Гретцки, будет играть до 45 лет, потому что он может. Он может это сделать, потому что он физически сильный и хочет быть лучшим. Кросби такой же. Обгонит ли Овечкин Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ? Думаю, да. У него есть все инструменты для этого», — приводит слова Ягра официальный сайт НХЛ.

37-летний россиянин, забросив за карьеру 780 шайб в НХЛ, входит в топ-3 лучших снайперов за всю историю лиги. Впереди Уэйн Гретцки (894 шайбы) и Горди Хоу (801).

Александр Овечкин
Яромир Ягр
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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