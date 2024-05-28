Ягр заявил, что не собирается завершать игровую карьеру: «Я умру на льду»

Чешский нападающий Яромир Ягр прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры игрока. 52-летний олимпийский чемпион заявил, что пока не готов уходить из хоккея.

«Я умру на льду», — приводит The Hockey News слова Ягра.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» работает над привлечением экс-игрока команды в структуру клуба. Ягр выступал за «Пингвинз» с 1990 по 2001 год и дважды выиграл с клубом Кубок Стэнли. Также он играл в «Вашингтоне», «Рейнджерс», «Флориде», «Калгари», российском «Авангарде» и других командах.

Ягр завершил карьеру в НХЛ в 2018 году как самый возрастной игрок лиги — на тот момент ему было 45 лет. Однако он продолжает играть в Экстралиге за клуб, которым владеет в своем родном городе Кладно (Чехия). 18 апреля форвард забил гол в возрасте 52 лет 63 дней и стал старейшим хоккеистом, выступавшим в профессиональных лигах.