Яковлев считает, что Воробьев смог бы стать тренером в НХЛ

Капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев высоко оценил уровень бывшего главного тренера команды Ильи Воробьева и выразил мнение, что 48-летний специалист смог бы продолжить карьеру в НХЛ.

«Он очень современный тренер. Илья Петрович прошел большую школу, поработал с именитыми специалистами. Брал от всех по чуть-чуть и добавлял свое. Так что мне было интересно и приятно с ним работать. При Воробьеве мы досконально подходили к разбору матчей. Была информация, что Воробьевым интересуется «Ванкувер»? Могу ли я представить его в НХЛ? Легко могу представить. Потому что он в совершенстве владеет английском языком. Сейчас много работы делается на компьютере, а у Ильи Петровича с этим проблем нет. Он современный человек и прогрессивный тренер», — приводит слова Яковлева Sport24.