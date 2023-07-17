Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:12

Яковлев: «Овечкин побьет рекорд Гретцки, это вопрос времени»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев вспомнил, как играл в НХЛ в составе «Нью-Джерси» против нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Тяжело, конечно, потому что Саша очень физически подготовлен. Против него тяжело бороться. Каждый сезон у Овечкина очень сильная мотивация, потому что он идет за рекордом. Все следят за ним, болеют за него. Он хорошо готовится к каждому сезону, и за счет этого команда тоже мотивируется, максимально помогает ему и благодаря этому становится лучше», — цитирует Яковлева «Газета.Ru».

Также он оценил шансы Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Думаю, да — Овечкин сможет [побить рекорд], и это вопрос времени. Будем все болеть за него, чтобы это случилось как можно раньше», — добавил хоккеист.

На данный момент на счету 37-летнего Овечкина 822 заброшенных шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки, которому принадлежит рекорд по этому показателю, за свою карьеру отметился в чемпионате 894 голами.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/17/20889728.shtml?updated
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Уэйн Гретцки
2
Обсудить
Читайте также
В теннис пришел новый король? Или Джокович еще нанесет ответный удар?
Акела Джокович промахнулся. Юный Алькарас выиграл Уимблдон
Актриса Ольга Шувалова госпитализирована в Москве
Очевидцы сообщили о падении самолета в море в Краснодарском крае
НАК опубликовал видео с Крымского моста
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин и Гретцки — в одной тройке величайших игроков НХЛ. Александр лучший во многом
Овечкин включен в число лучших нападающих в истории НХЛ по версии The Hockey Writers
«Вашингтон» стал еще старше. Поможет ли команда Овечкину в погоне за вечным рекордом?
Овечкин планирует посетить прощальный матч Зарипова
Овечкин будет играть в другом штате Америки? «Вашингтон» может покинуть столицу
Дацюк и Федоров — два главных русских бриллианта драфта НХЛ. Овечкин и Буре остались вне топ-20
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сиэтл» подписал контракт новичка с 18-летним Шале