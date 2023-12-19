Якушев считает, что смерть отца повлияла на нынешнюю форму Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев прокомментировал «СЭ» антирекордную серию нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

38-летний россиянин не может забить на протяжении 13 матчей.

«Надо понять, что смерть его отца, которого он безгранично любил, в моральном и психологическом плане сильно на него повлияла. Это сказывается на его игре сейчас. Конечно, утрату отца не восполнит даже время, но все равно через тренировки и игру Александр вернет былую форму и у него все будет нормально», — сказал Якушев «СЭ».

В списке лучших снайперов в истории НХЛ 38-летний Овечкин с 827 голами занимает второе место, рекордсмен — Уэйн Гретцки (894).

Всего Овечкин набрал 17 (5+12) очков в 28 матчах НХЛ в сезоне-2023/24. Контракт россиянина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Кэпиталз» проведут следующий матч 21 декабря против «Айлендерс». Начало — в 3.30 (мск).