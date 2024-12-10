Лихачев — о выпитом Овечкиным пиве на матче НБА: «Этот человек — легенда, он может себе позволить»

Нападающий «Куньлуня» Ярослав Лихачев отметил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин за последние 15 лет никак не изменился.

«Я приятно удивлен, что Овечкин в свои годы здорово и грамотно подходит к сезону. Он показывает сейчас такой же результат, что 10 или 15 лет назад. Никак не изменился, выходит на каждый матч с желанием. Это дорогого стоит — отдаваться полностью игре в таком возрасте», — цитирует Лихачева Legalbet.

Также он прокомментировал эпизод, когда в одной из пауз матча НБА между «Вашингтоном» и «Бостоном» (96:108) телекамеры поймали Овечкина со стаканом пива в руке. Заметив, что его снимают, хоккеист стал улыбаться и пританцовывать.

«Этот человек — легенда, он может себе позволить пива. Думаю, если бы он в России так сделал, то ничего не было бы в этом такого, хотя, возможно, из-за менталитета бы не поняли», — добавил Лихачев.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Он выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости, который получил 19 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).