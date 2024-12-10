Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:39

Лихачев — о выпитом Овечкиным пиве на матче НБА: «Этот человек — легенда, он может себе позволить»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Куньлуня» Ярослав Лихачев отметил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин за последние 15 лет никак не изменился.

«Я приятно удивлен, что Овечкин в свои годы здорово и грамотно подходит к сезону. Он показывает сейчас такой же результат, что 10 или 15 лет назад. Никак не изменился, выходит на каждый матч с желанием. Это дорогого стоит — отдаваться полностью игре в таком возрасте», — цитирует Лихачева Legalbet.

Также он прокомментировал эпизод, когда в одной из пауз матча НБА между «Вашингтоном» и «Бостоном» (96:108) телекамеры поймали Овечкина со стаканом пива в руке. Заметив, что его снимают, хоккеист стал улыбаться и пританцовывать.

«Этот человек — легенда, он может себе позволить пива. Думаю, если бы он в России так сделал, то ничего не было бы в этом такого, хотя, возможно, из-за менталитета бы не поняли», — добавил Лихачев.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Он выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости, который получил 19 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

Источник: Legalbet
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
Зурабишвили сообщила о появлении поезда-декорации перед ее дворцом
Пять причин, почему «Спартак станет чемпионом в этом сезоне
Гонорар Усика за реванш с Фьюри составит 114 миллионов долларов
В Мексике уволили судью, которого накачала наркотиками проститутка
США провели первый успешных перехват баллистической ракеты
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Фетисов назвал подход НХЛ к погоне Овечкина за рекордом Гретцки правильным
В НХЛ придумали, как поздравят Овечкина с рекордом. Гретцки хочет лично выйти на лед
В НХЛ запланировали празднование к моменту, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Гретцки: «Всегда желаю Овечкину только самого лучшего»
Гретцки о погоне Овечкина за его рекордом: «То, что делает Александр, — невероятно»
Карбери — о восстановлении Овечкина: «График или сроки возвращения не изменились»
Сегодня
Вчера
Неделя