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Сегодня, 12:56

Йотов — об игре Овечкина в этом сезоне: «Видимо, даже на таких великих спортсменах сказывается давление»

Алина Савинова
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Игрок сборной Болгарии Алексей Йотов поделился мыслями о низкой результативности российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

«Видимо, даже на таких великих спортсменах, как Овечкин, сказывается давление. На него давит, что все вокруг ждут от него рекорда. Но я все равно думаю, что Саша сможет перебороть себя психологически и начнет регулярно забивать. Не очень верю в его обмен. Думаю, ему комфортно в команде и партнеры его хорошо понимают на площадке», — цитирует Йотова Vprognoze.ru.

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин забил 6 голов и сделал 14 результативных передач в 32 матчах. При этом 38-летний россиянин не может забросить в основное время на протяжении 17 игр подряд.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/11417144-jotov-ob-igre-ovechkina-v-nyneshnem-sezone-vidimo-dazhe-na-takih-velikih-sportsmenov-skazyvaetsya-davlenie.html
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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