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12 апреля, 02:13

YouTube-канал НХЛ перезалил речь Овечкина после рекордного гола со словами про русских

Евгений Козинов
Корреспондент
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Официальный YouTube-канал НХЛ в Европе NHL Europe перезалил ролик с речью российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина после рекордного гола.

После своего 895-го гола в регулярных чемпионатах НХЛ Алекснадр Овечкин произнес речь на «UBS Арене» и обратился к русским: «Спасибо Илье Сорокину, что позволил мне забить 895-ю шайбу. Люблю тебя, брат. И последнее — всем фанатам по всему миру: русские, мы сделали это!»

Однако на этой неделе канал NHL Europe выложил ролик, где вместо упоминания про русских в субтитрах было слово «watching». В пятницу, 11 апреля, видео было перезалито с правильными субтитрами.

Овечкин в воскресенье, 6 апреля, забил гол в матче против «Айлендерс» (1:4) и опередил Уэйна Гретцки (894 гола) по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах, установив новый снайперский рекорд НХЛ.

Александр Овечкин.«Смотрите, мы сделали это». NHL Europe убрала слово «русские» из речи Овечкина — получилось комично

Ждите новые проекты с Ови — на сайте Великой погони.

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