YouTube-канал НХЛ заменил в субтитрах слова Овечкина про русских

Официальный YouTube-канал НХЛ в Европе NHL Europe опубликовал речь российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина после рекордного гола с субтитрами, но с отличиями от реальных слов игрока.

6 апреля Овечкин забил гол в матче с «Айлендерс» (1:4), шайба стала для него 895-й в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый рекорд для снайперов лиги.

После гола на «UBS Арене» в Нью-Йорке прошла торжественная церемония, в ходе которой Овечкин сказал: «Спасибо Илье Сорокину, что позволил мне забить 895-ю шайбу. Люблю тебя, брат. И последнее — всем фанатам по всему миру: русские, мы сделали это!» Однако в видео на NHL Europe вместо упоминания про русских в субтитрах было слово watching, отсылающее ко всем наблюдавшим за рекордом Овечкина.

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