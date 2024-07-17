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Сегодня, 06:49

Новиков: «К сожалению, Кузнецов до конца себя не раскрыл»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что в последние годы игры в «Вашингтоне» российский форвард Евгений Кузнецов потерял радость от хоккея.

«Мне посчастливилось быть в одной команде на МЧМ-2011 с ребятами, которые сделали историю и мою биографию. Женя Кузнецов был в их числе. Безусловно, это талантливый игрок. Но талант не должен быть самым сильным. Талант дается от бога. Женя прошел путь от ЧТЗ, через тренировки и ограничения, до НХЛ. К сожалению, не всегда талант бережет себя. Мы знаем много случаев, когда эти люди не давали всего, что они могли дать.

Такие люди не принадлежат себе, они принадлежат мировому сообществу. От них зависит развитие мира. Но, к сожалению, он до конца себя не раскрыл. Нахождение в «Вашингтоне» под прессом убило в нем жизненную радость. Поэтому он не дал мировому хоккею того, что мог дать. Те же Овечкин или португалец Роналду берут на себя ответственность перед миром, которую очень тяжело удержать», — цитирует «РБ Спорт» Новикова.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
Юрий Новиков
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