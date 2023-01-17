Новиков: «Пожелаем Гончару удачи, он может помочь «Ванкуверу»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал возможный приход российского тренера Сергея Гончара в штаб «Ванкувера».

Ранее сообщалось, что Гончар может войти в новый тренерский штаб канадской команды.

«В «Ванкувере» есть наши ребята. Кузьменко — отличный хоккеист, да и Михеев — хороший, веселый парень. Он еще разыграется. Гончар со своим опытом поможет. Правильно, что в НХЛ понимают, что наши ребята играют важную роль не только на площадке, но и могут принести пользу в тренерской работе. Хорошие кадры всегда востребованы. Пожелаем Гончару удачи. При проблемах в политических моментах любой бизнес нуждается в квалифицированных кадрах», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Ранее 48-летний Гончар уже работал помощником тренера в НХЛ, входив в штаб «Питтсбурга». Вместе с ним команда дважды становилась обладателем Кубка Стэнли.

«Ванкувер» занимает 12-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 39 очков за 43 матча.