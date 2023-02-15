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Сегодня, 23:33

Новиков: «Планка, которую подняли наши вратари в НХЛ, настолько высока, что я не знаю, кто до нее сможет дотянуться»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о достижениях российских вратарей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Уважаемый вратарь Кари Лехтонен недавно Лехтонен сказал, что наша вратарская школа на закате, что мы копируем финскую подготовку и не выпускаем новых качественных голкиперов. Мне непонятно, что именно стало причиной этой заметки. Я не буду говорить о роли наших вратарей в НХЛ. Мне просто непонятна сама суть этого посыла.

Призываю вратарей всех стран объединиться и провести семинар по дальнейшему совершенствованию вратарского искусства. Совершенно очевидно, что вратарь — основная фигура в хоккее. С притоком неординарных игроков вратарю становится все сложнее. Сейчас он отвечает за всю площадь ворот, а не только за ближний угол. Поэтому говорить о том, что вратарская школа сейчас на закате — неправильно. Голкипер — это штучный товар, уникальное изделие. Его воспитание — очень сложный и тяжелый процесс. Планка, которую подняли наши вратари в НХЛ, настолько высока, что я не знаю, кто до нее сможет дотянуться. Может быть, Петя Кочетков, если будет тренироваться. Брать ее будут еще долго», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Среди российских вратарей, которые на данный момент выступают в НХЛ, Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Сергей Бобровский («Флорида»), Илья Сорокин («Айлендерс»), Петр Кочетков («Чикаго») и другие.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-planka-kotoruyu-zadrali-nashi-vratari-v-nhl-ochen-vy-soka-ne-znayu-kto-do-nee-smozhet-dotyanut-sya/
Хоккей
НХЛ
Юрий Новиков
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