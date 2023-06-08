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НХЛ

8 июня, 23:21

Юрий Новиков: «Вегас» уже стал одним из лидеров НХЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков высоко оценил выступление «Вегаса» в НХЛ.

«Успехи «Вегаса» подчеркивают таланты его руководителей. К слову говоря, стоит напомнить, что у истоков команды стоял наш прославленный Алексей Яшин. «Вегас» служит отличным примером того, как лига может выравнивать возможности команд. Этого не хватает в нашем хоккее. Мы должны брать пример с НХЛ в этих хороших моментах: как выровнять возможности команд, как повысить уровень ответственности менеджеров. «Вегасу» лет-то — всего ничего, но он уже стал одним из лидеров лиги», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

«Вегас» играет с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли и ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет в ночь с 8 на 9 июня. Начало встречи - 03.00 мск. 

Источник: РБ Спорт
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Юрий Новиков
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