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Сегодня, 14:20

Юров — о наставнике «Миннесоты» Эвасоне: «Рассудительный и коммуникабельный тренер. Видна дисциплина»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист "Металлурга" Данила Юров.
Данила Юров.
Фото ХК «Металлург»
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров, задрафтованный «Миннесотой», в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от знакомства с главным тренером «Уайлд» Дином Эвасоном.

— С главным тренером «Миннесоты» Дином Эвасоном знакомы?

— Мы общались на драфте. Генменеджер мне представил его как человека, который может наорать на игроков. По матчам видно, что он эмоционален. По разговору понял, что это рассудительный и коммуникабельный тренер. Сразу видна дисциплина.

— Поясните.

— Он был хорошо одет, в выглаженном костюме. На собеседовании перед драфтом задавал мне вопросы. Что я могу дать команде? Какие мои сильные стороны? В чем стоит добавить?

— Можно же ответить, что я хорош во всем: принесу вам голы, передачи, а еще в обороне отработаю.

— Так только Макдэвид может сказать.

— А вы что ответили?

— Для них основной вопрос — что я могу привнести внутри команды? Сказал, что позитив, коммуникацию, честное отношение. Что постараюсь найти со всеми общий язык. Надо влиться в команду на позитивном настрое.

— В НХЛ вообще сплошной позитив.

— Это так кажется. Они просто получают кайф от игры. Хоккеисты шли к этому с детства и играют в лучшей лиге мира. Само собой, будешь улыбаться. Приходишь не на каторгу, а наслаждаешься моментом. Все в совокупности дает улыбки до и после игр. Но это улыбка, за которой скрывается запредельный настрой.

Данила Юров. «В «Миннесоте» видят, что в России можно развиваться — есть пример Капризова». Молодой талант «Магнитки» остался в КХЛ

Данила Юров
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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