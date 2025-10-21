Юров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Данила Юров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.

В матче с «Рейнджерс» (3:1) 21-летний россиянин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него дебютной в лиге.

Второй звездой игрового дня признан нападающий «Филадельфии» Оуэн Типпетт, оформивший дубль в игре с «Сиэтлом» (5:2). Первой звездой стал форвард «Виннипега» Джонатан Тэйвз. 37-летний нападающий в матче с «Калгари» (2:1) забил свой первый гол с 13 апреля 2023 года.

«Уайлд» выбрали Юрова в первом раунде драфта НХЛ-2022 под общим 24-м номером. В мае 2025 года он подписал с «Миннесотой» трехлетний контракт новичка.