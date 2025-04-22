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22 апреля, 20:15

Юров — о «Миннесоте»: «Конкретно мы еще не разговаривали о моей роли в команде»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Данила Юров.
Фото ХК «Металлург»
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Нападающий Данила Юров, который в ближайшее время подпишет контракт новичка с «Миннесотой», в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от сезона-2025/26.

— В «Миннесоте» год назад сменился главный тренер. Вместо Дина Эвасона, который завел в НХЛ Кирилла Капризова, пришел Джон Хайнс. Это добавляет неопределенности для вас?

— Конкретно мы еще не разговаривали о моей роли. Возможно, перед тренинг-кемпом приеду в «Миннесоту» и получится поговорить. Сейчас главное — дать полное восстановление ноге и хорошо отдохнуть после тяжелого сезона. Все мысли только о том, чтобы разгрузить голову.

— Как готовитесь к Северной Америке? Учите английский? Осваиваете азы самостоятельной жизни?

— Английский учу. Занимаюсь как минимум раз в неделю. По быту — пока полностью невозможно окунуться в то, что меня ждет в Северной Америке. Это я пойму только там. Не надо думать, что жизнь в Америке — другая вселенная. Надо побыстрее влиться в их жизненный ритм. Я пару раз был в США, знаю, как они живут. Надеюсь, адаптация пройдет быстро.

— Как оцените ваш английский? Можете дать интервью на этом языке?

— Хоккейные термины знаю в идеале. В «Металлурге» работали Марк Френч, Майк Пелино, Фредрик Стиллман. По разговорному языку: будет неловко, если что-то не так скажу. Как было, например, у Леонида Слуцкого. А так с иностранцами пообщаться могу. Когда ездил в «Миннесоту», генменеджер, персонал, доктора меня понимали. Я знал, что надо учить английский, поэтому сразу занялся им.

Во вторник, 22 апреля, стало известно, что Юров расторг контракт с «Металлургом» и решил продолжить карьеру в «Миннесоте».

В сезоне-2024/25 форвард набрал 25 (13+12) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в плей-офф у него 1 гол в 5 встречах.

«Миннесота» выбрала Юрова под 24-м номером драфта НХЛ-2022.

Данила Юров.«Не боюсь быть в тени Капризова». Талант из «Металлурга» уезжает в «Миннесоту»
Данила Юров
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Миннесота Уайлд
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