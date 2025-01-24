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Сегодня, 21:20

Юртайкин рассказал, что в НХЛ очень быстрый хоккей, но в АХЛ было тяжелее

Камила Абдурахманова
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Бывший хоккеист «Сан-Хосе Шаркс» Данил Юртайкин рассказал о своем опыте игры в Северной Америке.

«Я провел хороший сезон в Ярославле. Предлагали новый контракт, но мне казалось, что я заслуживал чуть большего на тот момент. Тогда у меня появились варианты из НХЛ, так что решил, что это шанс попробовать свои силы в Северной Америке. У меня все складывалось отлично: я хорошо провел предсезонку, сыграл четыре матча с основной командой «Сан Хосе», а потом меня спустили в АХЛ, чтобы я понял их культуру.

Там у меня случился небольшой спад, так как из меня пытались сделать чекера. Думаю, что АХЛ — это самая сложная лига, в которой я когда-либо играл. Я привыкал к хоккею 3-4 месяца, так как в АХЛ играют в стиле «беги-бросай-бей». Как только приспособился и мне начал доверять тренерский штаб, случился коронавирус. Пришлось улететь в Россию», — сказал Юртайкин Metaratings.ru.

В 2019 году, в апреле, Юртайкин заключил двухлетний контракт с хоккейным клубом «Сан-Хосе Шаркс» как свободный агент. Он сыграл четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ без результативных действий. В АХЛ Юртайкин провел 37 матчей за команду «Сан-Хосе Барракуда», где набрал 17 (2+15) очков.

Данил Юртайкин
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
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