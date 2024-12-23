«Юта» по буллитам уступила «Анахайму», у Сергачева две результативные передачи

«Юта» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступила «Анахайму» со счетом 4:5.

В составе хозяев 4 (2+2) очка набрал Клэйтон Келлер, еще по голу забили Барретт Хэйтон и Логан Кули, Михаил Сергачев сделал две результативные передачи. У «Дакс» дубль оформил Робби Фаббри, по шайбе забросили Исак Лундстрем и Бретт Лисон, победный буллит у Мэйсона Мактавиша.

После этого матча «Юта» с 38 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Анахайм» с 30 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Анахайм» — 4:5 Б (2:1, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Келлер — 12 (Вялимяки, Хэйтон), 1:26 — 1:0. Фаббри — 3 (Мактавиш), 4:56 — 1:1. Хэйтон — 6 (Мяяття, Келлер), 16:09 — 2:1. Кули — 8 (бол., Келлер, Сергачев), 22:39 — 3:1. Келлер — 13 (Сергачев, Шмальц), 25:57 — 4:1. Лундестрем — 4 (Зеллвегер, Харкинс), 30:49 — 4:2. Фаббри — 4 (Готье, Минтюков), 52:35 — 4:3. Лисон — 4 (Готье, Зеллвегер), 55:15 — 4:4.

Победный буллит: Мактавиш.

Вратари: Стаубер — Достал.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 25 (9+8+7+1) — 30 (9+11+8+2).

Наши: Сергачев (31.03/1/+1) — Минтюков (11.50/1/0).

23 декабря. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.