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Сегодня, 07:36

«Айлендерс» обыграли «Юту», забросив победную шайбу на 59-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Юту» со счетом 2:1.

На гол Ника Шмальца «островитяне» ответили точными бросками Брока Нельсона и Мэтью Барзала, который забил победный гол на 59-й минуте.

После этого матча «Айлендерс» с 41 очком занимают 14-е место в Восточной конференции, «Юта» с 43 очками — на 11-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Айлендерс» — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Шмальц — 8 (Кессельринг, Кули), 21:13 — 1:0. Нельсон — 12 (Ли, Барзал), 43:36 — 1:1. Барзал — 4 (Ли, Пулок), 58:35 — 1:2.

Вратари: Ингрэм (58:48) — Хегберг.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (5+10+7) — 32 (14+5+13).

Наши: Сергачев (26.41/2/-1) — Цыплаков (14.53/2/0).

12 января. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Юта
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