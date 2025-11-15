«Юта» проиграла «Айлендерс», Сергачев сделал голевую передачу

«Айлендерс» переиграли «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у «островитян» забили Джонатан Друэн и Эмиль Хейнеман, а у «мамонтов» — Йон Петерка и Дилан Гюнтер. Победный гол на счету Мэттью Шефера.

Российский защитник «Маммот» Михаил Сергачев сделал голевую передачу. У 27-летнего россиянина в этом сезоне 14 (3+11) очков в 18 играх.

«Айлендерс» набрали 22 очка в 18 матчах и занимают 4-е место в Восточной конференции. «Юта» ижет на 6-й строчке в Западной конференции — 21 очко в 18 играх.