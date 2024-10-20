«Юта» в овертайме победила «Бостон»

«Юта» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Бостон» со счетом 2:1.

На гол Коула Кепке хозяева ответили точным броском Владислава Колячонка. В овертайме победную шайбу забросил Майкл Кесселринг.

После этого матча «Юта» с 9 очками занимает третье место в Западной конференции, «Бостон» с 7 очками — на четвертой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Бостон» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кепке — 3 (Маршан), 32:49 — 0:1. Колячонок — 1 (Шмальц, Келлер), 54:51 — 1:1. Кессельринг — 2 (Маччелли, Кули), 62:46 — 2:1.

Вратари: Ингрэм — Суэймен.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 32 (10+12+7+3) — 23 (6+10+7+0).

Наши: Сергачев (27.23/4/0) — Задоров (20.21/1/-1).

20 октября. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.