НХЛ.
20 октября, 04:43

«Юта» победила «Бостон»

Павел Лопатко

«Юта» обыграла «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Юту» забили Логан Кули, Клэйтон Келлер, а победную шайбу забросил Дилан Гюнтер. За «Бостон» забил Давид Пастрняк (дубль), у российского нападающего Марата Хуснутдинова голевой пас. Это очко стало для него первым в сезоне.

У «Юты» третья победа подряд и пятое место в таблице Западной конференции (шесть матчей, восемь очков). «Бостон» проиграл четвертый матч подряд, идет вне зоны плей-офф в Восточной конференции (семь матчей, шесть очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат
20 октября, 02:00. Delta Center (Солт-Лейк-Сити)
Юта
Бостон
3

  • Zулус

    отлично! нагнули крысиный бостон

    20.10.2025

    Давид Пастрняк
    НХЛ
    ХК Бостон Брюинз
    ХК Юта Маммот
