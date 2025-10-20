«Юта» победила «Бостон»

«Юта» обыграла «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Юту» забили Логан Кули, Клэйтон Келлер, а победную шайбу забросил Дилан Гюнтер. За «Бостон» забил Давид Пастрняк (дубль), у российского нападающего Марата Хуснутдинова голевой пас. Это очко стало для него первым в сезоне.

У «Юты» третья победа подряд и пятое место в таблице Западной конференции (шесть матчей, восемь очков). «Бостон» проиграл четвертый матч подряд, идет вне зоны плей-офф в Восточной конференции (семь матчей, шесть очков).