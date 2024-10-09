«Юта» в дебютном матче в НХЛ победила «Чикаго», Сергачев сделал голевой пас

«Юта» дома обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев отметился дублем Дилан Гюнтер, по одному голу у Клэйтона Келлера, Барретта Хэйтона и Айана Кола. Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал результативную передачу.

У гостей отличились Теуво Терявяйнен и Ник Фолиньо.

Матч против «Чикаго» стал для «Юты» дебютным в НХЛ. Команда из Солт-Лейк-Сити проведет следующую игру 11 октября против «Айлендерс».

«Чикаго» 12 октября встретится с «Виннипегом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Юта» — «Чикаго» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Голы: Гюнтер — 1 (Кессельринг, Кули), 4:56 — 1:0. Келлер — 1 (Шмальц, Хэйтон), 13:35 — 2:0. Хэйтон — 1 (Сергачев, Шмальц), 28:46 — 3:0. Терявяйнен — 1 (Бедард, Джонс), 34:27 — 3:1. Фолиньо — 1 (Власик, Бедард), 44:48 — 3:2. Гюнтер — 2 (п.в., Кули, Дурзи), 59:18 — 4:2. Крауз — 1 (Коул), 59:38 — 5:2.

Вратари: Ингрэм — Мразек (58:00 — 59:18).

Штраф: 11 — 17.

Броски: 25 (7+7+11) — 26 (3+11+12).

Наши: Сергачев (23.52/1/0) — Михеев (15.50/2/+1).

9 октября. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.