«Даллас» выиграл у «Юты»

«Даллас» на выезде победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У гостей голы забили Джейми Бенн, Колин Блэкуэлл и Роопе Хинц. У хозяев шайбы забросили Кевин Стенлунд и Барретт Хэйтон.

«Даллас» набрал 40 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Юта» с 38 очками — на 10-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Юта» — «Даллас» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Блэкуэлл — 4 (Бек), 11:02 — 0:1. Стенлунд — 6 (Коул, Карконе), 12:41 — 1:1. Хинтц — 15 (Бурк, Робертсон), 32:39 — 1:2. Бенн — 7 (Джонстон, Харли), 37:50 — 1:3. Хэйтон — 7 (Шмальц, Келлер), 51:39 — 2:3.

Вратари: Веймелка — Десмит.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 25 (11+6+8) — 30 (9+17+4).

Наши: Сергачев (25.07/1/-1) — Дадонов (14.24/3/+1), Любушкин (15.24/1/+1).

24 декабря. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.