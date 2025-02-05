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Сегодня, 08:02

«Юта» в овертайме переиграла «Филадельфию», Сергачев набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Михаил Сергачев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Юта» на своем льду выиграла у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Российский защитник Михаил Сергачев поучаствовал во всех голах хозяев, набрав 3 (1+2) очка. Всего в этом сезоне у него 34 (10+24) очка. Также дублем у победителей отметился Дилан Гюнтер. Голы «Флайерз» на счету Родриго Аболса и Тайсона Форстера.

«Юта» прервала серию поражений и с 53 очками в 53 матчах идет на 10-м месте в Западной конференции. «Филадельфия» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 53 очка в 55 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Аболс — 1 (Санхейм), 2:02 — 0:1. Сергачев — 10 (Гюнтер, Хэйтон), 23:32 — 1:1. Форстер — 14 (Кутюрье, Бринк), 24:29 — 1:2. Гюнтер — 17 (Хэйтон, Сергачев), 48:40 — 2:2. Гюнтер — 18 (Сергачев, Келлер), 64:59 — 3:2.

Вратари: Веймелка — Эрссон.

Штраф: 7 — 11.

Броски: 42 (12+13+12+5) — 20 (10+4+5+1).

Наши: Сергачев (25.55/2/+2) — Мичков (15.39/2/-1).

5 февраля. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.

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Михаил Сергачев
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НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Юта
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