«Юта» переиграла «Калгари»

«Юта» обыграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Это была первая домашняя игра «Маммот» в сезоне.

На 9-й минуте «Флэймз» открыли счет — отличился Расмус Андерссон, реализовав большинство. Во второй двадцатиминутке «мамонты» забили дважды за три минуты — голами отметились Барретт Хэйтон и Йон Петерка. В конце встречи Кевин Стенлунд забросил шайбу в пустые ворота.

«Юта» набрала 4 очка в 4 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на последней строчке — 2 очка в 5 играх.