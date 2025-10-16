Видео
16 октября, 07:26

«Юта» переиграла «Калгари»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Юта» обыграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Это была первая домашняя игра «Маммот» в сезоне.

На 9-й минуте «Флэймз» открыли счет — отличился Расмус Андерссон, реализовав большинство. Во второй двадцатиминутке «мамонты» забили дважды за три минуты — голами отметились Барретт Хэйтон и Йон Петерка. В конце встречи Кевин Стенлунд забросил шайбу в пустые ворота.

«Юта» набрала 4 очка в 4 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на последней строчке — 2 очка в 5 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
16 октября, 04:30. Delta Center (Солт-Лейк-Сити)
Юта
Калгари
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Юта Маммот
