«Юта» обыграла «Калгари»

«Юта» на своем льду выиграла у Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев забили Кевин Стенлунд, Барретт Хэйтон и Клэйтон Келлер. Единственный гол «Флэймз» на счету Расмуса Андерссона.

«Юта» набрала 80 очков в 75 матчах и занимает 11-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 9-й строчке — 82 очка в 74 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Юта» — «Калгари» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Стенлунд — 12 (Керфут, Коул), 17:46 — 1:0. Хэйтон — 18 (Дурзи, Шмальц), 22:25 — 2:0. Андерссон — 11, 33:00 — 2:1. Келлер — 25 (п.в., Гюнтер, Кули), 59:42 — 3:1.

Вратари: Веймелка — Вольф (59:00 — 59:42).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (12+9+7) — 33 (12+10+11).

Наши: Сергачев (22.58/1/0) — -.

2 апреля. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.