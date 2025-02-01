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Сегодня, 07:43

«Коламбус» в овертайме обыграл «Юту», Марченко забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Юту» в овертайме со счетом 3:2.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Кирилл Марченко, Кент Джонсон и Зак Веренски. У хозяев шайбы забросили Ник Шмальц и Александр Керфут.

В текущем сезоне Марченко провел 52 матча, в которых набрал 54 (21+33) очка.

После этого матча «Коламбус» с 59 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Юта» с 51 очком — на 10-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Коламбус» — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Шмальц — 11 (бол., Хэйтон, Келлер), 20:41 — 1:0. Керфут — 7 (Марино, Келлер), 40:29 — 2:0. Марченко — 21 (Фантилли, Веренски), 46:25 — 2:1. К. Джонсон — 15 (ван Римсдайк, Фаббро), 51:42 — 2:2. Веренски — 17 (К. Силлинджер), 61:01 — 2:3.

Вратари: Веймелка — Тарасов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (13+10+11+1) — 23 (9+6+7+1).

Наши: Сергачев (23.29/1/+1) — Воронков (18.48/2/0), Марченко (19.01/1/0), Проворов (19.14/1/-1).

1 февраля. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.

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НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Юта
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