«Юта» в овертайме обыграла «Колорадо», Сергачев набрал три очка

«Юта» на своем льду обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У хозяев 3 очка набрал Михаил Сергачев (1+2), 2 очка на счету Клэйтона Келлера (0+2), также по шайбе забросили Ник Шмальц, Лоусон Крауз и Дилан Гюнтер. У гостей голы на счету Кейла Макара, Джека Друри и Мартина Нечаса. Свое дебютное результативное очко в лиге набрал российский форвард «Колорадо» Захар Бардаков (0+1).

«Маммот» с 10 очками в 7 играх занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Эвеланш» с 12 очками в 7 играх — на 2-й строчке «Запада».