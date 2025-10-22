Видео
22 октября, 08:12

«Юта» в овертайме обыграла «Колорадо», Сергачев набрал три очка

Сергей Ярошенко

«Юта» на своем льду обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У хозяев 3 очка набрал Михаил Сергачев (1+2), 2 очка на счету Клэйтона Келлера (0+2), также по шайбе забросили Ник Шмальц, Лоусон Крауз и Дилан Гюнтер. У гостей голы на счету Кейла Макара, Джека Друри и Мартина Нечаса. Свое дебютное результативное очко в лиге набрал российский форвард «Колорадо» Захар Бардаков (0+1).

«Маммот» с 10 очками в 7 играх занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Эвеланш» с 12 очками в 7 играх — на 2-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат
22 октября, 05:00. Delta Center (Солт-Лейк-Сити)
Юта
Колорадо

9

  • Капитон Матроскин

    Не очень понял тебя, Жек.... может поСТарел??

    22.10.2025

  • Женек10

    глянул. ну мне не нравится если честно ) представили роликом с Сакиком - как же он посмотрел((

    22.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Не знал раньше, что эпичный переход Руа из Монреаля был в 1-й сезон Лавин в лиге) А еще, из интересного - Каменский бегал под 13 номером же? а теперь Ничушкин под 13? так они же оба - ВАЛЕРЫ!!!!)))

    22.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Жень, видел 3-ью форму Жуков на этот 30-ый сезон Лавин в НХЛ? Уже послезавтра - 23 октября, они сбегают в ней первый раз против Каролины. Всего таких матчей будет 6 в сезоне. Форма небесно голубая и отсылка к Квебек Нордикс.

    22.10.2025

  • Женек10

    Блэквуд на травме, но почему третьего не выпускают, тут уже не ясно...

    22.10.2025

  • НavBek

    Кто нить в курсе, почему Уеджвуд без замен все матчи играет?

    22.10.2025

  • cермЯга

    Го, мамонты Югры, го!

    22.10.2025

  • Женек10

    Какую хрень сотворил Мак в овере

    22.10.2025

    Хоккей
    НХЛ
    ХК Колорадо Эвеланш
    ХК Юта Маммот
