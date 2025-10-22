«Юта» в овертайме обыграла «Колорадо», Сергачев набрал три очка

22 октября, 08:12
«Юта» на своем льду обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
У хозяев 3 очка набрал Михаил Сергачев (1+2), 2 очка на счету Клэйтона Келлера (0+2), также по шайбе забросили Ник Шмальц, Лоусон Крауз и Дилан Гюнтер. У гостей голы на счету Кейла Макара, Джека Друри и Мартина Нечаса. Свое дебютное результативное очко в лиге набрал российский форвард «Колорадо» Захар Бардаков (0+1).
«Маммот» с 10 очками в 7 играх занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Эвеланш» с 12 очками в 7 играх — на 2-й строчке «Запада».
Капитон Матроскин
Не очень понял тебя, Жек.... может поСТарел??
22.10.2025
Женек10
глянул. ну мне не нравится если честно ) представили роликом с Сакиком - как же он посмотрел((
22.10.2025
Капитон Матроскин
Не знал раньше, что эпичный переход Руа из Монреаля был в 1-й сезон Лавин в лиге) А еще, из интересного - Каменский бегал под 13 номером же? а теперь Ничушкин под 13? так они же оба - ВАЛЕРЫ!!!!)))
22.10.2025
Капитон Матроскин
Жень, видел 3-ью форму Жуков на этот 30-ый сезон Лавин в НХЛ? Уже послезавтра - 23 октября, они сбегают в ней первый раз против Каролины. Всего таких матчей будет 6 в сезоне. Форма небесно голубая и отсылка к Квебек Нордикс.
22.10.2025
Женек10
Блэквуд на травме, но почему третьего не выпускают, тут уже не ясно...
22.10.2025
НavBek
Кто нить в курсе, почему Уеджвуд без замен все матчи играет?
22.10.2025
cермЯга
Го, мамонты Югры, го!
22.10.2025
Женек10
Какую хрень сотворил Мак в овере
22.10.2025