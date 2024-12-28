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Сегодня, 08:20

«Колорадо» победил «Юту», у Ничушкина и Сергачева голевые передачи

Руслан Минаев
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«Колорадо» на выезде обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У гостей три шайбы забросил нападающий Арттури Лехконен, ассистентский хет-трик сделал Нэйтан Маккиннон. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин сделал голевой пас. У хозяев результативной передачей отметился защитник Михаил Сергачев.

«Колорадо» одержал четвертую победу подряд. Команда набрала 44 очка и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Юта» с 38 очками — на 10-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Юта» — «Колорадо» — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Голы: Лехконен — 11 (Маккиннон, Малински), 31:52 — 0:1. Шмальц — 6 (бол., Сергачев, Кули), 43:42 — 1:1. Лехконен — 12 (Ничушкин, Маккиннон), 54:44 — 1:2. Рантанен — 20 (п.в., Маккиннон), 58:10 — 1:3. Лехконен — 13 (п.в.), 59:34 — 1:4.

Вратари: Веймелка (57:40 — 58:10, 58:32 — 59:34) — Блэквуд.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 35 (11+7+17) — 37 (14+11+12).

Наши: Сергачев (24.54/1/-4) — Ничушкин (21.05/3/+3).

28 декабря. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Юта
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