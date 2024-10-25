«Колорадо» обыграл «Юту» и продлил победную серию до четырех матчей

«Колорадо» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Эвеланш» одержали четвертую победу подряд.

«Колорадо» набрал 8 очков и поднялся на 10-е место в Западной конференции. «Юта» занимает 8-ю строчку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Колорадо» — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Голы: Колтон — 7 (бол., Рантанен, Миттельштадт), 9:54 — 0:1. Макар — 3 (Рантанен, Коваленко), 18:20 — 0:2. Миттельштадт — 5 (Малински, Коваленко), 34:25 — 0:3. Иван — 1 (бол., Маккиннон, Миттельштадт), 37:33 — 0:4. Крауз — 3 (Маччелли, Коул), 55:28 — 1:4. Кивиранта — 4, 56:07 — 1:5.

Вратари: Веймелка — Аннунен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 25 (5+10+10) — 26 (12+10+4).

Наши: Сергачев (23.38/3/0) — Коваленко (13.17/1/+1).

25 октября. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.