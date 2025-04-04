«Лос-Анджелес» переиграл «Юту», Кузьменко сделал голевую передачу

«Юта» на своем льду проиграла «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Кингз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко сделал одну голевую передачу. Теперь у него 30 (10+20) очков в этом сезоне.

«Лос-Анджелес» набрал 95 очков в 75 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Юта» идет на 11-й строчке — 80 очков в 76 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Юта» — «Лос-Анджелес» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Голы: Кемпе — 33 (Кузьменко, Даути), 26:56 — 0:1. Крауз — 11 (Доан, Макбэйн), 32:21 — 1:1. Фиала — 29, 44:06 — 1:2. Мур — 18 (Дано), 44:50 — 1:3. Даути — 4 (п.в., Байфилд), 58:10 — 1:4. Макбэйн — 13 (бол., Ямамото, Дурзи), 59:40 — 2:4.

Вратари: Веймелка (57:56 — 58:10) — Кемпер.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (16+9+5) — 19 (3+6+10).

Наши: Сергачев (24.19/4/-2) — Гавриков (21.42/2/+1), Кузьменко (15.39/0/0).

4 апреля. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.