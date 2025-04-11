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11 апреля, 06:58

«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Юту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нэшвилл» на выезде выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Победный буллит на счету Филипа Форсберга.

В основное время у «Предаторз» забили Джош Доан, Ник Бьюгстад и Дилан Гюнтер. У хозяев отличились Филип Форсберг, Райан О`Райлли и Ник Бланкенбург.

«Нэшвилл» набрал 66 очков в 79 матчах и занимает 14-е место в Западной конференции. «Юта» идет на 11-й строчке — 85 очков в 79 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Юта» — «Нэшвилл» — 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Бьюгстад — 7 (Керфут), 24:49 — 1:0. Доан — 6 (Макбэйн, Десаймон), 33:54 — 2:0. Бланкенбург — 4 (бол., Маршессо, О`Райлли), 37:21 — 2:1. Форсберг — 31 (бол., Шей, Стэмкос), 41:19 — 2:2. О`Райлли — 19 (Бантинг), 43:17 — 2:3. Гюнтер — 27 (Кули, Келлер), 45:42 — 3:3.

Победный буллит: Форсберг.

Вратари: Веймелка — Сарос.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 42 (11+11+19+1) — 31 (5+13+11+2).

Наши: Сергачев (26.09/2/0) — Свечков (13.11/1/-1).

11 апреля. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Юта
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