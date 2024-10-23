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Сегодня, 06:52

«Оттава» обыграла «Юту» в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Оттава» в гостях одержала победу над «Ютой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

По шайбе забросили Дрейк Батерсон, Клод Жиру, Ридли Грейг и Брэйди Ткачак.

«Оттава» (8 очков) поднялась на пятое место в Восточной конференции НХЛ. «Юта» (9) идет пятой на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Юта» — «Оттава» — 0:4 (0:4, 0:0, 0:0)

Голы: Батерсон — 4 (Норрис, Дженсен), 11:43 — 0:1. Жиру — 2 (Дженсен), 13:06 — 0:2. Грейг — 1 (бол.), 18:05 — 0:3. Ткачак — 3 (Шабо, Штюцле), 19:52 — 0:4.

Вратари: Ингрэм (Веймелка, 20:00) — Форсберг.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (10+14+7) — 22 (9+5+8).

Наши: Сергачев (22.37/3/-1) — -.

23 октября. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Юта

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